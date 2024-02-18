بايدن: أبلغت زيلينسكي بأنني "واثق" من تجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه أبلغ نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بأنه واثق من تجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية: "فشل الكونجرس في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون عبثيًا".

وتابع: "سأقاتل من أجل حصول أوكرانيا على الذخيرة التي تحتاجها".

وقال بيان للبيت الأبيض إن "الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء "بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونجرس، مما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر".

وأكد بايدن "الدعم القوي من الحزبين في الحكومة الأمريكية وفي أوساط الشعب الأمريكي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، داعيا الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق بشكل عاجل بما في ذلك المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون قد قالت في وقت سابق: "الأوكرانيون يواصلون القتال بشجاعة، لكن الإمدادات لديهم توشك على النفاد"، مضيفة أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة مدفعية ومعدات حيوية أخرى.

وأعلن زيلينسكي مساء السبت أنه تحدث هاتفيا الى بايدن وناقش معه الوضع على الجبهة، مؤكدا ثقته بأن الكونجرس الأمريكي سيتخذ "قرارا حكيما" بالإفراج عن المساعدات لكييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق "تلجرام": "أنا مسرور بأنه يمكنني التعويل على الدعم الكامل للرئيس الأميركي. نثق أيضا بالقرار الحكيم للكونغرس الأميركي".