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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبكة اليونسكو العالمية تعلن عن دورات مجانية بالتنمية المستدامة

صدى البلد

أعلنت شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، عن إطلاق دورات مجانية أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية.

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محافظة الإسكندرية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023

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عن تضحيته ومهنيته .. الصحفيين ترشح الدحدوح لجائزة اليونسكو

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اليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم لجائزة «فيليكس هوفويت بوانيي» للسلام لعام 2024

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انضمام الشرقية لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)

 

التعليم من أجل الاستدامة

وتقدم الدورات شهادة انجاز رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/

لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة الموقع من هنا 

كما يمكن ملء نموذج التسجيل من هنا

وفيما يلى توضيح بخطوات التسجيل من هنا

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اليونسكو التعلم دورات مجانية

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