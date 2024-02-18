شبكة اليونسكو العالمية تعلن عن دورات مجانية بالتنمية المستدامة

أعلنت شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، عن إطلاق دورات مجانية أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية.

التعليم من أجل الاستدامة

وتقدم الدورات شهادة انجاز رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/

لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة الموقع من هنا

كما يمكن ملء نموذج التسجيل من هنا

وفيما يلى توضيح بخطوات التسجيل من هنا

2d6cf539-6436-479c-aacc-6568fe78e79c

3df6032f-bd3b-4b0b-89af-9c61db864143

8bd291d9-d807-4970-aa41-db39ac5fbdb8

082f7bcb-2dde-43c0-8815-4a1eaa8f05a8