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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

صدى البلد

في واقعة  غريبة دفع رجل حياته وذلك مقابل اللعب مع ملك الغابة؛ ليشهد  نهاية مروعة بعد قيامه باقتحام حظيرة الأسد  وذلك من أجل سيلفي مع أسد.

وقد وثق المقطع للحظة التي انقض فيها  ملك الغابة على براهلاد جوجار، والذي يبلغ من العمر 38 عامًا وهو رجلًا من جنوب الهند وقد انقض عليه في قفص داخل حديقة جنوبي الهند.

وبحسب موقع "إندبيندنت"، فقد قال مسؤولو إدارة الغابات إن الشخص قد لقي حتفه وذلك على يد أسد آسيوي وذلك بعد أن قفز إلى حظيرته.

وأوضح مسؤولو الحديقة أن  الرجل قد تسلق سياجًا يبلغ ارتفاعه حوالي 12 قدما وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي بولاية أندرا براديش وذلك  لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" مع الأسد، ويُعتقد أنه كان في حالة سكر وقد كان القفص يضم أسودا ولبوات، إذ قفز وسقط أمام الأسود الذين هاجموه و مات على الفور".

ملك الغابة حظيرة الأسد صورة شخصية

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