إعلامي: لاعبو الأهلي بعيدون عن مستواهم وموديست أخذ فرص لا يستحقها

وجه الإعلامي محمد فاروق رسالة غاضبة للاعبب الأهلي بعد التعادل السلبي امام شباب بلوزداد الجزائري، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: اللاعيبة بعيدة عن مستواها وموديست بياخد فرص ميستحقهاش.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

