عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: لاعبو الأهلي بعيدون عن مستواهم وموديست أخذ فرص لا يستحقها

صدى البلد

وجه الإعلامي محمد فاروق رسالة غاضبة للاعبب الأهلي بعد التعادل السلبي امام شباب بلوزداد الجزائري، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: اللاعيبة بعيدة عن مستواها وموديست بياخد فرص ميستحقهاش.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.
 

أنتوني موديست لاعبية الاهلي - الأهلي الاهلي و شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

السكر بـ 27.. صدى البلد تجري جولة داخل معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

قيمتها بمعارض أهلاً رمضان ستفاجئ الجميع.. أسعار اللحوم الآن في الأسواق

أهم الأخبار.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. رسالة هامة من الداخلية للأجانب.. الكشف عن وثائق سرية خاصة

حسن شحاتة يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله التدريب

زوجته وصديقه وفتاتين.. سفاح الجيزة ينتظر الإعدام الثاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

رجل يحمل أخطر أفعى في العالم فوق رأسه.. شاهد

في بث مباشر.. ناقد رياضي باكستاني يضرب زوجته والمذيع يوبخه

فيديو

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

مقطع فيديو لشاب يوثق أثر يدي جده على المصحف.. ما القصة؟

تشييع جثمان مريم مجدي في مسقط رأسها اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ