اختتام منافسات النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف

تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اختتمت منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة في نسخته العاشرة على التوالي للموسم الرياضي 2023/2024.

وأقيمت، أمس الأحد، المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي مركزي شباب بليفيا ودشطوط، على ملعب مركز التنمية الشبابية شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة، وانتهت بفوز مركز شباب بليفيا بضربات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شهد النهائي حضور كل من هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، وعضوا مجلس النواب محمد رجب عبد العظيم، ومحمد سيد كامل حسان، وناصر رمضان، وكيل المديرية للشباب، ورحاب صلاح، مدير إدارة الشباب، ومحمد علي، منسق الدوري بالمديرية، وصلاح بدر، المدير التنفيذى لفرع بنى سويف لكرة القدم، ةمحمد عبد التواب، رئيس لجنة المسابقات بالفرع سابقا، ومحمد عبد اللطيف، رئيس مركز التنمية الشبابية، ومحمد سعد، رئيس لجنة الحكام بالفرع، والكابتن رجب الوجيه، مقرر لجنة المسابقات بالفرع، والكابتن مجدى عويس، شئون اللاعبين بالفرع، ومؤمن طه، مدير إدارة شباب سمسطا، وعماد جابر، مدير إدارة شباب غرب النيل بنى سويف، ورائد رمضان، مدير إدارة شباب ببا، وأعضاء مجلس إدارة مركزى شباب بلفيا دشطوط.

بعد نهاية المباراة، تم تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق مركز شباب بليفيا التابع لإدارة شباب غرب النيل بني سويف.

في حين حصل مركز شباب دشطوط بسمسطا "الوصيف" على الميدالية الفضية والمركز الثاني.

وتأهل بذلك فريق مركز شباب بلفيا للمشاركة في التصفيات النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن جدول وبرنامج التصفيات خلال الفترة القادمة.