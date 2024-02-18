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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية

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وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

اشتباكات قوات الاحتلال مقاومين فلسطينيين مخيم طولكرم الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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