أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.