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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الجهود المكثفة لزراعة الأشجار المثمرة والزينة بالطرق والحدائق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الجهود المكثفة بالمراكز والمدن لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالطرق والحدائق.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة ، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

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وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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