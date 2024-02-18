انتظام حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار الغزيرة

انتظمت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية، وكذا مغادرة ووصول السفن التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها علي الأرصفة، وذلك رغم هطول أمطار غزيرة علي محافظة الإسكندرية منذ عدة أيام، تزامنا مع نوة "أنواء الشمس الصغيرة".



ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وكثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة الخدمية من تواجدهم الميداني، وكذا جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لمواجهة ظروف الطقس والتعامل مع أي بلاغات بوجود تراكم للمياه مع انتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي، فضلا عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس المتغير، وتنظيف "الشنايش" لإزالة ومنع تراكم المياه وتسهيل الحركة مع تمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة، والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء الشمس الصغيرة"، التي تستمر ثلاثة أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة.