تضامن أسوان تسلم أجهزة تعويضية لذوي الهمم بالمحافظة

قال مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان محمد يوسف، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم تسليم 147 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، في إطار تقديم الخدمات الطبية، لأصحاب الهمم الغير قادرين لرفع المعاناة عنهم .

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى فئات ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

كما اكد علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جهته قال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع التضامن الاجتماعى.

وأشار الى توجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، منوهاً بأننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية.

وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

وأضاف ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

و أشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية .