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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

وفاة والد الاميرة
وفاة والد الاميرة رجوة

نعى الديوان الملكي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، اليوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وقال التلفزيون الأردني إنه بأمر من الملك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

و خالد آل سيف، والد رجوة آل سيف، زوجة واي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو من أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

وولد عام 1942، وهو رجل أعمال سعودي، درس في الجامعة الأمريكية بلبنان، وتخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة

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