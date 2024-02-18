مفيش حاجة اسمها مش هسافر.. مدحت شلبي يوجه صدمة جديدة لـ كهربا

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام ميدياما الغاني.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية "كهربا طلب عدم السفر مع الأهلي إلى غانا، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته"

ووجه شلبي رسالة لـ كهربا، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها مش هسافر مع الفريق، مواجهة ميدياما، لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل اشتعال المنافسة في المجموعة".

وتابع: "خالد بيبو وكولر وافقا لـ كهربا على عدم السفر مع الفريق إلى غانا، وهذا أمر خاطئ، في ظل احتياج الفريق لخدمات جميع اللاعبين في تلك المباراة الهامة".

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.