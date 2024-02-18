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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع الزوج في قضية شهيدة الشرف: 14 خطأ قانونيا بحكم إعدام المتهمين..فيديو

المحامي اشرف نبيل
المحامي اشرف نبيل

 حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا "شهيدة الشرف"، وذلك أمام دائرة الأحد أ الجنائية، على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات لجلسة 5 مايو للحكم.

وقال المحامي اشرف نبيل، انه عُرضت عليه القضية لتولي مرحلة الطعن بالنقض عن الزوج حسين العراقي،  وتم تحديد الجلسة لنظر الطعن.

وأكد نبيل، في بث مباشر لصدى البلد، أنه تم المرافعة في أسباب الطعن والمحكمة اجلت نظر القضية لجلسة 5 مايو لإصدار قرارها.

وكشف دفاع الزوج أنه يوجد ١٤ خطأ قانوني وقعت فيهم أسباب الحكم وهو ما فندناه في أسباب الطعن.

أشار دفاع الزوج، أنه كان من المتوقع أن محكمة النقض تصدر قرارها في ما يخص الطعن ولكن نظر لكثر القضايا المعروضة تم تاجيل الطعن.

واوضح دفاع الزوج ، أن  المحامي الجنائي يترافع في القضايا لتحقيق العدالة ولحسن سير القانون على جميع المتهمين أيا ما كان مواقفهم.


و كانت محكمة جنايات المنصورة قضت فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق مفتى الجمهورية على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

 

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، وذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، شرع فى مواقعة المجنى عليها إيمان عادل كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك، وأحرز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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