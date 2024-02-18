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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الرتمي: تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية» يعكس دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

صدى البلد

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية.

وقال الرتمي - في تصريحات صحفية  اليوم - أن هذا التحرك  التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف  الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الذي لايمكن التفريط به بأي حال من الأحوال موضحا ان التحرك المصري  أمام محكمة العدل الدولية يضع  المجتمع الدولي  أمام مسؤولياته  أمام الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كما أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع  غزة .

وأشاد الرتمي بتأكيد المذكرة المصرية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وشدد الرتمي على أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي

عصام الرتمي حماه الوطن الصعيد محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الدولة المصرية القضية الفلسطينية

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