"دي جي" يحول الفرح إلى مأتم .. شقيق العروس ينهي حياة ابن عمومته بسبب الأغاني بأسيوط

دائما ما تحكم العادات والتقاليد في الصعيد إلى احترام الجار لجاره في المناسبات خاصة في الجنائز تلغى الأفراح احتراما لمشاعر الجيرة فما بالك بأبناء العمومة تحول الأمر بقرية المعصرة بمركز الفتح في أسيوط حيث أصر عامل على إحياء حفل زواج شقيقته بجهاز " دي جي " رغم وفاة نجل عمومته مما أثار غضب أشقاء المتوفى رافضين لهذا الأمر على أثرها وقعت بينهم مشاجرة فأنهى شقيق العروسة حياة نجل عمومته وتحول الفرح إلى مأتم ويقاد المتهم إلى السجن المشدد 15 عاما .

قبل 3 أشهر توفي " علاء . س . ع " شقيق المجني عليه " أدهم " وقف وقتها المتهم " وحيد . ع . ع " بجوار المجني عليه لأخذ عزاء شقيقه لكونه نجل عمومته وظل يجلسا سويا في سرادق العزاء لاستقبال الأهالي بقرية المعصرة بمركز الفتح في أسيوط ، وكانت في ذلك الوقت أسرة المتهم تسعد لزفاف شقيقته " سارة " على نجل عمها بالقرية ولكن وفاة نجل عمومتهم " علاء " جعلهم في حالة تردد حول إقامة العرس والأفراح ام زفافها بدون أي مظاهر الابتهاج .

علم " أدهم " شقيق المتوفى بان أسرة العروسين ترغب في إحضار دي جي لإقامة العرس فذهب إليهم وطلب منهم عدم إحضار دي جي مراعاة لوفاة شقيقه ونجل عمومتهم وأيده الرأي والد العروس وعم العريس وقام بإحضار أبناءه ونجل شقيقه " العريس " وقال لهم :" مينفعش نجيب دي جي ولا نعمل زيطه في الشارع علشان ابن عمنا ميت " ولكن أصر شقيق العروس على إحضار جهاز دي جي لإحياء عرس شقيقته على ابن عمها .

ومع سكون الليل جلس " أدهم " في منزله حزينا على وفاة شقيقه " علاء " وفوجئ بأغاني الـ دي جي تتعالى أمام منزل ابن عمومته المجاور لمنزلهم بالقرية مما أثار غضبه لعدم مراعاتهم لحزنهم على وفاة شقيقه فخرج مسرعا من المنزل وتوجه إلى منزل ابن عومتهم المقام به العرس لمعاتبتهم على إقامة العرس بالأغاني والـ دي جي فوقعت بين المتهم " وحيد . ع . ع " والمجني عليه " أدهم . س . ع " مشاجرة تطورت إلى اشتباك وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه مما تسبب في وفاته وتحول العرس إلى جنازة .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد أبوستيت رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " وحيد . ع . ع " 30 عاما نجل عمومة المجني عليه " أدهم . س . ع ".

توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب رغبة المتهم في إحضار " دي جي " في حفل زفاف شقيقته مما أثار غضب المجني عليه بسبب عدم رغبته في ذلك لعدم مرور ثلاثة أشهر على وفاة شقيقه على إثرها وقعت مشاجرة بينهما قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته .

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي ، و إيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق ، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.