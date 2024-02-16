عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحي الجمعة مستنيكم.. آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي قبل زفافة بساعات

وفاة شاب قبل زفافة
وفاة شاب قبل زفافة بساعات في أسيوط

توقفت الطبول وتحولت الزغاريد الى صرخات تدوي بمنزل الشاب " أحمد مصطفى عطية " بعد أن عاد من الكوافير وتوصيل عروسته استعدادا لزفافهما اليوم وعاد إلى منزله وتوفي أثناء ارتدائه بدلة الفرح.

حالة من الحزن تشهدها قرية بني مر بمركز الفتح في أسيوط بعد وفاة الشاب أحمد قبل زفافه بساعات فتعالت الصرخات بدلا من الزغاريد وتبدلت ملابس العرس بكفن .

وكان آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عقبال عندكم، فرحي يوم 16- 12، مستنينكم تشرفونا قاعة قصر البارون بأسيوط" مصحوبا بدعوة زفافة والذي كان من المقرر أنا يقام اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساء.

ونعى زملاء وأصدقاء العريس المتوفي وفاته عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكلمات مؤثرة، واصفين المتوفي بأنه خيرة شباب قرية بني مر بأسيوط، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

محافظ أسيوط: متابعة خطة تطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة

محافظ أسيوط يتابع مستجدات مشروعات حياة كريمة ويوجه بتكثيف الجهود لزيادة الإنجار

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة الشاب أحمد مصطفى، عبر المجموعات والصفحات الخاصة بمحافظة أسيوط، وسط حالة من الحزن الشديد مطالبين المواطنين بالدعاء له.

IMG-20240216-WA0020
IMG-20240216-WA0020
أسيوط أخبار أسيوط عريس أسيوط وفاة عريس وفاة عريس بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

موضوعات متعلقة

قطع المياه بالوليدية وضعفها في قرى بحري أسيوط مساء الغد

إزالة 42 حالة تعدي واسترداد 3417 مترا و590 فدان زراعة بـ أسيوط

ترشيحاتنا

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ