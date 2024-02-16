فرحي الجمعة مستنيكم.. آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي قبل زفافة بساعات

توقفت الطبول وتحولت الزغاريد الى صرخات تدوي بمنزل الشاب " أحمد مصطفى عطية " بعد أن عاد من الكوافير وتوصيل عروسته استعدادا لزفافهما اليوم وعاد إلى منزله وتوفي أثناء ارتدائه بدلة الفرح.

حالة من الحزن تشهدها قرية بني مر بمركز الفتح في أسيوط بعد وفاة الشاب أحمد قبل زفافه بساعات فتعالت الصرخات بدلا من الزغاريد وتبدلت ملابس العرس بكفن .

وكان آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عقبال عندكم، فرحي يوم 16- 12، مستنينكم تشرفونا قاعة قصر البارون بأسيوط" مصحوبا بدعوة زفافة والذي كان من المقرر أنا يقام اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساء.

ونعى زملاء وأصدقاء العريس المتوفي وفاته عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكلمات مؤثرة، واصفين المتوفي بأنه خيرة شباب قرية بني مر بأسيوط، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة الشاب أحمد مصطفى، عبر المجموعات والصفحات الخاصة بمحافظة أسيوط، وسط حالة من الحزن الشديد مطالبين المواطنين بالدعاء له.