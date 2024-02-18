تحرير 235 مخالفة تموينية بمركزي ديروط والبداري بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يومياً وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين لافتا إلى إنه تم تحرير 235 مخالفة تموينية خلال حملات بمركزي ديروط والبداري خلال الاسبوعيين الماضيين بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.



كان اللواء عصام سعد قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط عدة حملات على الأسواق والمخابز خلال الاسبوعيين الماضيين تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز بالاشتراك مع مديرية التموين تحت قيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبمشاركة إدارة تموين ديروط ونواب رئيس المركز أسفرت عن تحرير 205 مخالفة تموينة حيث تم في مجال المخابز تحرير 184 مخالفة تموينية منها ٤٧ محضر نقص وزن و٣١ محضر مواصفات و٥١ محضر عدم نظافة و٣٨ محضر عدم تسليم بون و٦ محاضر عدم اعلان عن المواعيد و٩ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و٢ محضر توقف جزئي وفي مجال الاسواق تم تحرير 21 مخالفة تموينية منها ٤ محاضر سكر حيث تم صبط ٥٧٥٠ كيلو سكر و٣ محاضر أرز حيث تم ضبط عدد ٦٣٩٥ كيلو أرز و٢ محضر مكرونه حيث تم ضبط ٣٩٤٠ كيلو مكرونة ومحضر سلع بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ١١١٠ دقيق و١٣٥٠ علبة جبنه و٦٠ كرتونة سمنة و١٦٣٢ زجاجة زيت و٤ كرتونة شاى و٢ محضر سجاير بدون فواتير حيث تم ضبط 5700 علبة سجائر ومحضر سلع بدون فواتير وتقليد علامه تجاريه حيث تم ضبط ١٥ كرتونة منظفات و١٥ كرتونة معجون صابون و١٠٠ استيكر بيانات مستخدم ف عملية الإنتاج و٢٥ كرتونة فارغة لزوم عملية التعبئةو٥٠٠ كيس فارغ لزوم تعبئة المادة السائلة المستخدمة في الإنتاج ونصف كيلو جرام عبارة عن الوان صناعية تستخدم كأضافات لعملية التصنيع ليس عليها أي بيانات تدل ع مصدرها و٢ جوال ملح زنة الجوال ٢٥ كجم لزوم عملية التعبئةوماكينة لحام يستخدم ف التغليف بالإضافة إلى ٣ محاضر امتناع عن استلام حصة بوتاجاز ومحضر تجميع ٢٥ شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها في السوق السوداء و٣ محضر عدم اعلان عن الأسعار ومحضر علف فراخ بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ٥٠٠ كيلو.

وفي مركز البداري شنت الوحدة المحلية بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية وبمشاركة أيمن أحمد علي مدير إداره تموين البداري ومحمد عبد الباسط من مباحث تموين أسيوط وتم المرور على الأسواق ومفاجأة بعض التجار لضبط الاسواق والتصدي لاحتكار للسلع الاساسية وتم ضبط ٢٠ كرتونة مكرونة ٤٠٠جرام و١٠كرتونة سمن ٢كيلو و٥ كرتونة زيت ٧٠٠جرام و٣٠ لفة أرز ١ كيلو و١٠ لفة دقيق ١كيلو وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.