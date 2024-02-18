شاهد.. تعليق محمد الجارحي على زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى إلى نادى الزمالك، المقرر لها غدا الاثنين، تكشف عن العلاقة الطيبة بين الناديين.

وكتب الجارحي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لمقر نادي الزمالك في ميت عقبة غدًا هي البداية لعودة العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمعنا وسط منافسة رياضية شريفة ولا يمكن أن تكون غير ذلك"

وتابع: "نتنافس على أرض الملعب، ونعشق أنديتنا وشعاراتنا، ولكن يحكمنا الاحترام المتبادل على المستوى الإنساني دائمًا ونجتمع تحت راية الوطن.. وهكذا تكون الرياضة".

ويزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك غدًا، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.