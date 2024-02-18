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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربيع الفكهاني صاحب فيديو دعم غزة: ياريت كنت أملك أكتر من كده

فاكهة
فاكهة

كشف عم ربيع الفكهاني صاحب مقطع فيديو دعم غزة والقاء الفاكهة على شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مشيرا إلى أنه كان يحاول تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني.

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وأضاف عم ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد: "ياريت كنت أملك أكتر من كده ما كنتش هتأخر، حال اهلنا في غزة يقطع القلب".

واكمل عم ربيع صاحبة مقطع فيديو إلقاء الفاكهة على شاحنات مساعدات غزة: "دخلي في اليوم من ٢٠٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيها، وفي أيام يبقي مافيش مكسب".

وتابع عم ربيع صاحبة مقطع فيديو إلقاء الفاكهة على شاحنات مساعدات غزة: "جيت أبيع فاكهة في الحوامدية، لان عليا فلوس، وكنت عايز اسددها بالعمل في مكان احسن، وعليا مبلغ 70 ألف جنيه".

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