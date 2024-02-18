القاهرة الاخبارية ترصد تفاصيل التظاهرات في فرنسا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن المدينة الفرنسية شهدت تظاهرة من أجل التضامن مع غزة وقد انتهت منذ قليل، حيث اختار المتظاهرون بلدية مارسيليا لرفع الطلبات إليها، منوها بأنه كانت هناك توأمة ما بين مدينتي مارسيليا ويافا الإسرائيلية، وجرى الأسبوع الماضي الإعلان عن توقف هذه التوأمة بعد الدعم الشعبي والتعاطف الشعبي مع غزة.

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أن الجمعيات الحقوقية في فرنسا، وبالتعاون مع الفيدراليات العمالية والأحزاب اليسارية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ووقف كل هذه المذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن أمام مطالب من الشارع الفرنسي، ومدينة مارسيليا نموذج للمدن الفرنسية الكبرى، وقد رصدنا هذا على مدار الأسابيع الماضية سواء من ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس وبعض من المدن الفرنسية الأخرى".

اطفال ونساء

وواصل: "الآلاف يتظاهرون من أجل وقف هذه الاعتداءات وعدم توسيعها على أطفال ونساء وشيوخ غزة وإدخال المساعدات ومطالبة الرئيس الفرنسي بالتدخل الفوري لمواجهة هذا الفصل العنصري ووقف الاعتداءات الوحشية وعدم التعاون مع الجانب الإسرائيلي ووقف المساعدات التي تقدمها فرنسا لإسرائيل.