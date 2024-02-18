عمرو أديب يعلن عدم ظهوره في برنامجه اليوم لهذا السبب.. فيديو

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا اليوم، قائلًا حدث فني عظيم، ويدعو الجمهور لمتابعته.



وقال "عمرو أديب"، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “Mbcمصر”، إن الحفل سيكون مبهرًا ، يليق بالفن المصري السعودي، هتتفرج على حفلة ذات مستوى عبقري عالمي، هتشوفوا حاجة بمستوى مختلف في دار الأوبرا المصرية.



وأشار إلى أنه لن يقدم حلقة الأحد من برنامجه، قائلا : مفيش حلقة أنا هكون في الأوبرا المصرية لحضور شىء ضخم ومبهر وراقي يليق بالليلة مصرية سعودية، لافتا إلى أن الحفل سيحيه ماجد المهندس، ومحمد منير، وشيرين عبد الوهاب.