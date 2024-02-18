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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مصر تشدد على أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي وترحب بتطورات مكافحة الإرهاب بالصومال

السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا بقمة الاتحاد الأفريقي

ترأس السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن رئيس الجمهورية، وفد مصر المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يومي ١٧ و١٨ الجاري.

استعرض نائب وزير الخارجية، خلال مناقشة حالة السلم والأمن في أفريقيا، وجهة النظر المصرية إزاء مختلف قضايا السلم والأمن في القارة، كما أكد على أهمية عملية إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورحب بشكل خاص بالتطورات الإيجابية التي شهدتها دولة الصومال الشقيقة مؤخرا على صعيد مكافحة الإرهاب وما حققته من تطورات إيجابية سياسية واقتصادية، مؤكداً على ضرورة دعم الدول الأفريقية لتلك التطورات المشجعة في الصومال، وضرورة دعم سيادة الصومال ووحدة وتكامل أراضيه.

كما استعرض نائب وزير الخارجية تقرير أنشطة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والذي يتولى السيد رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الأفريقي، حيث تناول الجهود المصرية ذات الصلة خلال العام الماضي، مركزاً على الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة ولتشغيله بشكل كامل، واستضافة ورشة عمل لمراجعة وتحديث سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، إلى جانب استضافة خلوة مبعوثى الاتحاد الأفريقي للسلام والوساطات في أفريقيا في أكتوبر 2023. فضلًا عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول العلاقة الترابطية بين البُعد الإنساني والسلم والأمن، ضمن فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والذي تم تدشين نسخته الثالثة خلال شهر نوفمبر 2023.

عرض الوفد المصري المشارك في القمة المنجزات التي حققتها مصر في إطار عرض تقرير رئاسة رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، مبرزاً الجهود المبذولة على صعيد حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة تنمية الاتحاد الأفريقي 2063، فضلاً عن دعم تنفيذ مشروعات التكامل القاري ولا سيما مشروعات البنية التحتية والربط الكهربائي.
 

السفير حمدي سند لوزا رئيس الجمهورية قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة السلم والأمن في أفريقيا مكافحة الارهاب الصومال

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