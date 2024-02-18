داعية : النبي محمد كان يحل الأزمات بالأخذ بالأسباب

قال الشيخ سيد عبد النبي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحل الأزمات بعدة إجراءات منها التشاور، مثلما فعل أثناء الهجرة ولجوئه إلى دليل غير مسلم، ليديله على طريق لا تعرفه قريش.

وأضاف الداعية الإسلامي، اليوم الأحد: "فدائما ما كان يشاور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه فى أى مشكلة أو أزمة تحدث، وكذلك كان لا يسمح بإشاعة الخوف والذعر بين الناس".

وأوضح: "وكان سيدنا النبي يعمل بالتخطيط وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها خروجه للهجرة وغزوة تبوك، وكذلك كان يعمل على رفع الروح المعنوية بين الناس".

