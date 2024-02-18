تطورات جديدة.. استمرار الاستهدافات الأمريكية البريطانية للحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في عدن، إن الاستهدافات الأمريكية البريطانية مستمرة منذ أن أعلن الحوثيون هجومهم على السفن التجارية على البحرين العربي وخليج عدن، لافتا أن الجانب الأمريكي أشار إلى أن جماعة الحوثي استخدمت للمرة الأولى أسلحة مختلفة أو سفنا وقوارب مفخخة.

وأضاف "الموسمي"، خلال رسالة على الهواء، أن الجماعة استخدمت هذه التقنية منذ 2017، وهذا يعني أن لديها ترسانة عسكرية كبيرة تم اثقالها بعدما أهلت ودربت، وهناك مصادر أو معلومات استخباراتية تشير بأن الجماعة عكفت منذ 2017 استحداث مصانع للفايبر وإقامتها على الساحل الغربي في مدينة الحديدة، ويتم من خلال هذه القوارب المفخخة في استهداف السفن.

جماعة الحوثى

وأوضح أن بيان المركزية الأمريكية كان واضحا بأن جماعة الحوثي بدأت في استخدام هذه التقنية مع السفن الأمريكية، يذكر أن الجماعة استهدفت من خلال هذه التقنية ميناء "ميدي" في 2018 بمجموعة من الزوارق المفخخة في شمال الحديدة، والأوضاع في تصاعد مستمر خصوصا مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب.