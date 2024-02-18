التعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية 2023

الأبحاث الهامة التي يصدرها الجهاز هو بحث القوى العاملة

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز المسئول عن كافة البيانات التي تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مفيدا بأن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة منها الشهري ومنها السنوي، ومنها الذي يصدر كل عامين وكل خمس سنوات مثل التعداد الاقتصادي.



وأشار اللواء خيرت بركات، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة "الحياة"، إلى أن أحد الأبحاث الهامة التي يصدرها الجهاز هو بحث القوى العاملة، موضحا أنه يعتبر المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل وقياس مؤشرات سوق العمل ويستطيعوا من خلاله قياس حجم قدرة العمل في الدولة المصرية وقياس مستوى التشغيل.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تقرير بحث القوى العاملة يساعد على تحديد مستوى التوظف على مستوى المحافظات وفي النهاية يقيسون مستوى البطالة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن أحدث مؤشرات البطالة في الربع الرابع 2023 كان معدل البطالة وصل إلى 6.9% مقارنة ب 7.1 في الربع السابق له وخلال أيام أو أسابيع يجهزون إصدار معدل البطالة عن عام 2023.



وتابع أن البحث الثاني الذي يقومون به هو بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وهو البحث الرئيسي لقياس مستوى المعيشة للأسرة المصرية، كما يوفر بيانات عن قياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية.