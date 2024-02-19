أخبار التوك شو| تخفيضات 30% للسلع.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان.. التعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية 2023

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يرفض إجلاء المرضى بمجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه.



باحث في الشؤون الإسرائيلية: أمريكا تصر على استمرار الحرب بغزة

قال أمير مخول، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية مصرة على منع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، وتقوم بتوفير الغطاء الدبلوماسي لها، ومنع تمرير المشروع الجزائري في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، ومصممة على استمرار الحرب على قطاع غزة.



التعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية 2023

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز المسئول عن كافة البيانات التي تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مفيدا بأن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة منها الشهري ومنها السنوي، ومنها الذي يصدر كل عامين وكل خمس سنوات مثل التعداد الاقتصادي.



نشأت الديهي يكشف حقيقة وصول ثروته لـ2 مليون دولار.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شهر رمضان المقبل يأتي في ظل ظروف صعبة، معقبًا: "كل يوم الاسعار بتزيد بشكل غير مبرر، كل شيء يزيد بشكل بشع".



الصليب الأحمر: الاحتلال أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة

قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، مشيرًا إلى أن ثامن مريض توفى بسبب نقص الأكسجين بالمستشفى.



مساعد وزير الخارجية الأسبق: ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية «إرهاب دولة»

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.



ميريت بـ 100 جنيه.. رئيس شعبة الدخان: السوق يعاني نقصا في السجائر

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، تفاصيل وجود سجائر صينية مضروبة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في تصنيع السجائر في كل ربوع مصر.



بعد 50 عاما.. محمد قشقوش يكشف تفاصيل الإفصاح عن وثائق سرية لحرب أكتوبر

كشف اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل الكشف وثائق سرية عن تفاصيل حرب أكتوبر 1973، موضحا أن هذا الإفصاح تم من خلال الجهات الرسمية المعنية.



تخفيضات 30% للسلع.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان |فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم مع المحافظين، لمتابعة آخر استعدادات المحافظات لشهر رمضان المبارك.