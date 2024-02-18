ذراعه مكسورة.. ظهور صادم للكينج محمد منير في حفل ليالي سعودية مصرية

ظهر المطرب الكبير الكينج محمد منير، في حفل ليالي سعودية مصرية، والمقام في الأوبرا المصرية، إحدى ذراعيه مكسورة بعد تعرضه لسقوط مفاجئ.

وخلال الحفل، هتف الحضور باسم الفنان محمد منير، مرددين "الكبير كبير يا محمد منير.. الكبير كبير يا محمد منير".