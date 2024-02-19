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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أرخص موبايل سامسونج ببطارية 5000 مللى أمبير

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A03

يتميز هاتف Galaxy A03 من شركة سامسونج بمواصفاته المميزة مع واحد من أرخص أسعار السوق، حيث يقدم الهاتف شاشة مميزة مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبطارية ضخمة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل. 

  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03
 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، مع إعدادات كاميرا مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.


ويعمل بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606، ومعالج للرسوميات من نوع Mali-G57 MP1، وذذاكرة وصول عشوائي 2 و 3 و 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت.  


ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع منفذ شحن من نوع microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، مع 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأحمر. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A03
 

ويتوفر في السوق المصري  بسعر يبدأ من 5 آلاف و 750 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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