"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خبر صادم لجمهور النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال خلال برنامجه: “خبر أتمنى ميكونش صح.. تجدد آلام إصابة محمد صلاح بعد لقاء برينتفورد ويغيب الفترة المقبلة”.

وكانت تقارير صحفية حسمت مصير النجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح أخطر إدارة ليفربول بنيته مغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي بنسبة 100%، وعدم تجديد عقده مع "الريدز"، مشيرة إلى اتفاقه مع نادٍ جديد دون الكشف عن اسمه.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم، مما يعزز فرص رحيل صلاح بالنظر إلى العلاقة القوية بينهما.

وعاد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجّل هدفًا وصنع آخر بعد غيابه بسبب الإصابة.