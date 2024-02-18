4 بدائل لمبابي في باريس سان جيرمان..الأولوية لمحمد صلاح

يبحث باريس سان جيرمان عن خيارات في الهجوم لتعويض رحيل كيليان مبابي، وفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو.

المدرب لويس إنريكي حدد أربعة أسماء للتعاقد، وهي محمد صلاح من ليفربول، فيكتور أوسيمين من نابولي، رافايل لياو من إي سي ميلان، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد. .

باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع صلاح، وإذا لم ينجح ذلك، سيتجه للاختيارات البديلة. يتوقع أن يوفر رحيل مبابي مبلغًا كبيرًا من الأموال للنادي الفرنسي.

ووفقا لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أخبر فلورنتينو بيريز بالفعل بعض نجوم ريال مدريد في غرفة الملابس عن وصول مبابي إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

مبابي وريال مدريد

يُذكر أن مبابي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى صفوف آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد سيضع في عقد مبابي العديد من المكافآت التي قد تُرضي اللاعب الفرنسي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرًا من زملائه في صفوف الميرنجي.