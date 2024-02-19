كاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل موبايل Honor للشباب

ظهر هاتف +Honor X50i من شركة Honor الصينية منذ شهر نوفمبر العام الماضي، وقدم الهاتف عددأ من المواصفات المميزة التي تناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما يقدم سعرًا مناسبًا.

ويتميز +Honor X50i بتصميمه الشبابي الأنيق للغاية والمختلف مع كاميرا فائقة الدقة 108 ميجابكسل، وبطارية ضخمة، بالإضافة إلى معالج قوي يقدم أداءًا مميزًا، ونعرض فيما يلي المواصفات الكاملة الخاصة بالهاتف :

مواصفات هاتف هونر +Honor X50i

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بجودة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم كاميرا أساسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية سعة 4500 مللي أمبير، ويدعم الهاتف شحنًا بسيطًا نسبيًا بقدرة 33 وات، ووزن 166 جرامًا فقط، مما يجعله أحد أخف الهواتف الذكية، مع ألوان الذهبي الفاتح والأزرق الفاتح والأسود والأخضر.

ويعمل هاتف هونر +Honor X50i بمعالج من نوع Dimension 6080 مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين 256 و 512 جيجابايت.



