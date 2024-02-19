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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حادث أثار الذعر.. مطربة تفجر مفاجأة بشأن لعبة الموت بملاهي العراق

مطربة تتحدث عن حادث
مطربة تتحدث عن حادث الملاهي

أثارت حادثة سقوط إحدى الألعاب في ملاهي العراق، حالة من الجدل مؤخرا، خاصة في ظل وقوع إصابات عدة من قبل الأطفال، منهم حالات حرجة داخل المستشفى.

أثار الحادث ردود أفعال واسعة وتسائل الكثيرين عن سبب ما حدث، حيث فجرت المطربة لينا حداد، مفاجأة بشأن الحادثة في بث مباشر عبر حسابها على انستجرام.. فما القصة؟

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حادث مأساوي.. إصابة أطفال بعد سقوط لعبة داخل الملاهي في بغداد |شاهد

تنحبس له الأنفاس..مقطع فيديو للحظة سقوط لعبة "الدوامة" في إحدى الملاهي بالعراق

حادث ملاهي العراق

يذكر أن 18 شخصا معظمهم من الأطفال، قد تعرضوا لإصابات نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ترفيهية واقعة في الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.

كذلك أشارت مواقع عراقية إلى أن مسؤولا في صحة واسط أكد إصابة 15 طفلا في حادثة مدينة ألعاب الكوت، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين.

ولم تسجل وفيات من جرّاء الحادث، علما أن هناك بعض الإصابات التي تطلبت دخول وحدة الإنعاش.

ما سبب حادث الملاهي؟

في سياق متصل، فجرت المطربة لينا حداد، مفاجأة بشأن سبب وقوع الحادث، مؤكدة أن ما حدث إهمال وتسيب، يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنه وإلزامهم بدفع تعويضات لأهالي الضحايا.

يذكر أن محافظ واسط محمد جميل المياحي، قد أصدر أمرا بإغلاق "مدينة ألعاب الأحلام"، واعتقال المسؤول عنها، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ونوهت المطربة، بأن الحادث وقع نتيجة سقوط لعبة الفلوجة أو "الدوامة" والتي يصعد إليها الأطفال ويجلسون داخل العربات التي تصعد بهم عاليا ثم تدور بهم في الهواء بشكل دائري.

وتابعت أن هذه اللعبة وغيرها من الألعاب، خاصة التي تعتمد على الارتفاع والطيران، يجب أن يتم صيانتها وتجربتها باستمرار للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وآمن، وهذا لم يحدث.

وأكدت المطربة لينا حداد، أن لعبة الدوامة لم يتم صيانتها قبل تشغيلها، وهو ما ظهر في حركتها الغير معتادة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إيقافها أو تنبيه الأطفال قبل ركوبها، لذا سقطت العربات من الهواء نتيجة اختلال اللعبة وحدثت الفاجعة بسقوط عشرات الضحايا من الأطفال.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط اللعبة في المدينة الترفيهية، حيث وقع الأمر بشكل مفاجئ وصادم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

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