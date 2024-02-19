شبانة: زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك بمثابة عودة الاحترام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، هي بمثابة عودة الاحترام من جديد للوسط الرياضي المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك سيقوم برد الزيارة إلى النادي الأهلي قريبا، ولن تتطرق الزيارة إلى مناقشة أي أمور تخص الصفقات او التعاون بين الناديين في أي أمور، ولكن هذه الزيارة تعبر عن الود والاحترام والعلاقات الطيبة بين الناديين".

وأضاف: "لا نريد التقليل من تلك الزيارة وادخالها إلى أمور بعيدة عن التقدير بين الناديين، اليوم سوف يتم تبادل الدروع، وتكريم الراحل العامري فاروق".

وواصل: "الزيارة لا علاقة لها بأي لاعبين أو ملف كهربا، هذه الزيارة تأتي في اطار الروح الطيبة بين الطرفين، والعلاقات دائما بين الأهلي والزمالك تاريخية قبل العقد الأخير".

وأكمل: "قرار شطب مرتضى منصور من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، ليس له علاقة مطلقًا بزيارة النادي الأهلي، وكان يجب تأجيل إعلان القرار بالشطب إلى وقت لاحق، حتى لا يتم استغلال هذه النقطة من جانب البعض".

وزاد: "يجب أن نبني على تلك الزيارة، وأن نستفيد من الإيجابيات، وأن يكون للإعلام الرياضي والجمهور دورًا في ذلك، وعلى الإعلام الابتعاد عن إثارة الجماهير".

وأتم: "هذه الزيارة ستحظى باهتمام اعلامي كبير، للتأكيد على بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين الناديين، وأيضا بعد قرار زيادة عودة الجمهور، وان شاء الله على الموسم المقبل سيعود الجمهور بشكل أكبر للمدرجات، وهي تساعد الاندية الجماهيرية كثيرا وأيضا تساهم في إدخال مبالغ كبيرة لتلك الأندية".