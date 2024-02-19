انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد إنطلاق فعاليات أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "دور الطب البيطري فى تنمية الثروة الحيوانية فى ظل التغيرات المناخية" فى الفترة من ١٨ إلى ١٩ فبراير ٢٠٢٤ بقاعة الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو ١٠ .



وقال الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام التحديات التي يواجهها الطب البيطري فى ظل التغيرات المناخية التي حدثت على كوكب الأرض ووضع منظور متكامل حول المواضيع الشاملة مثل الصحة الواحدة والتعليم البيطري وإدارة الأدوية وحماية البيئة ورعاية الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء والتعليم الطبي البيطري القائم على الجدارات وهي مسائل ذات أهمية قصوى لجميع المجالات البيطرية وتساعد على الكتابة العلمية والنشر الدولي مما يجعل تصنيف الجامعة متقدم في التصنيفات العالمية .



ومن جانب قال الأستاذ الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادى الجديد ورئيس المؤتمر

أن المؤتمر يسلط الضوء على آخر تطورات الطب البيطري ونشر البحوث التطبيقية فى مجالات الطب البيطرى والأمن الغذائي وتحسين وضع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الأمراض الحيوانية والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع كليات الطب البيطرى ومعامل البحوث ومديرية الطب البيطري بالوادي الجديد لإبراز دور برامج التطعيم الفعالة فى حماية الثروة الحيوانية والبشر من الأمراض الوبائية والتعرف على دور الطب البيطرى فى استدامة خطط التنمية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ .



بالإضافة إلى تطبيقات تكنولوجيا النانو والتكنولوجية الحيوانية فى الطب البيطرى بالإضافة إلى صحة وسلامة الأمن الغذائي.