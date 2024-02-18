وزير الإسكان يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام الوادي الجديد

تفقد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة.



وألقى وزير الإسكان كلمة في اجتماع بديوان عام المحافظة، أثنى فيها على الجهود التي يبذلها ، محافظ الوادي الجديد، ومسئولو المحافظة، من أجل تطوير وتنمية المحافظة، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين.



وأهدى محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقدم بالشكر له ولجميع مسئولي الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.

التعاون المشترك

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادى الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات أهالينا سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.