القاهرة 21.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19 فبراير 2024|فيديو

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، مائلاً للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 21- 12

العاصمة الإدارية 21- 11

الإسكندرية 19- 10

الإسماعيلية 20 - 12

دمياط 19-13

بورسعيد 20-14

السويس 21-11

الغردقة 23 - 14

أسوان 24 - 11

المنيا 22 - 6