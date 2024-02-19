أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 19 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 19-2-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.1239 جنيه، والبيع 33.281 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.745 جنيه، والبيع 38.9543 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.793 جنيه، والبيع 22.9044 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4439 جنيه، والبيع 4.4645 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.9245 جنيه، والبيع 2.9392 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9409 جنيه، والبيع 2.9609 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.8798 جنيه، والبيع 35.0648 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.4686 جنيه، والبيع 20.5831 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.0675 جنيه، والبيع 20.2098 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 19 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 19-2-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.2576 جنيه و 100.1819 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4613 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5243 جنيه للبيع.





