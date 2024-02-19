استلام وحدة سكنية في حي المناخ ببورسعيد بعد انتهاء الغرض المخصصة

تسلمت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد وحدة سكنية في منطقة شمال الحرية بعد إنتهاء الغرض المخصصة لها وتسليمها للحي من قبل القاطن بها ، وتخصيصها لأحد الحالات المستحقة كمسكن بديل للإزالات بالمنطقة السادسة.

جاء ذلك خلال حملة بقيادة المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فى بورسعيد والإدارات المعنية من إدارات الحجز الإداري وإيرادات الإسكان والإدارة الهندسية في إطار المتابعات الدورية للجان الحي المختصة بمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة وطريقة استخدام الوحدات للسكني فقط ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد من حيث سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها.

مناخ بورسعيد: إستلام وحدة سكنية بشمال الحرية بعد إنتهاء الغرض المخصصة لها 1000263289 1000263290 1000263291 1000263292 1000263287 1000263288

وكان قد شكل رئيس حي المناخ فى بورسعيد عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح.

وأكد رئيس حي مناخ بورسعيد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات بالتنسيق مع إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، مشير إلي أن الهدف هو تأكيد الوضع القانوني والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية ،مؤكد التشديد علي حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم .