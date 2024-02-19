عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام وحدة سكنية في حي المناخ ببورسعيد بعد انتهاء الغرض المخصصة

صدى البلد

تسلمت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد وحدة سكنية في منطقة شمال الحرية بعد إنتهاء الغرض المخصصة لها وتسليمها للحي من قبل القاطن بها ، وتخصيصها لأحد الحالات المستحقة كمسكن بديل للإزالات بالمنطقة السادسة. 

 جاء ذلك خلال حملة بقيادة المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فى بورسعيد والإدارات المعنية من إدارات الحجز الإداري وإيرادات الإسكان والإدارة الهندسية في إطار المتابعات الدورية للجان الحي  المختصة  بمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة وطريقة استخدام الوحدات للسكني فقط ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد من حيث سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها.

مناخ بورسعيد: إستلام وحدة سكنية بشمال الحرية بعد إنتهاء الغرض المخصصة لها

1000263289
1000263289
1000263290
1000263290
1000263291
1000263291
1000263292
1000263292
1000263287
1000263287
1000263288
1000263288

وكان قد شكل رئيس حي المناخ  فى بورسعيد عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح.

هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بديوان عام بورسعيد

تخفيضات تصل إلى 25%.. الليلة افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد| صور

وأكد رئيس حي مناخ بورسعيد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات بالتنسيق مع إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، مشير إلي أن الهدف هو تأكيد الوضع القانوني والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية ،مؤكد التشديد علي حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم .

بورسعيد الإدارة الهندسية الحجز الإدارى الوحدات السكنية المنطقة السادسة سداد مستحقات الدولة محافظة بورسعيد مناخ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بديوان عام الوزارة

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال رفع كفاءة شاطئ المدينة| صور

تخفيضات تصل إلى 25%.. الليلة افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد| صور

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة على طريق بورسعيد المنزلة

محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية

لبحث سبل تعزيز التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي للأكاديميين بالتعاون بين جامعتي بورسعيد وليفربول

بورسعيد تواصل استقبال آلاف الوافدين من أنحاء مصر لزيارة المشروعات والمقاصد السياحية

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

القرار النهائي .. ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ