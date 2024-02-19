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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة العفو الدولية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

أرشيفية
أرشيفية

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، اليوم الإثنين، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت كالامار، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان صدر عنها، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت ضمان عدم المساهمة في إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري، مضيفة أنه "منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج".

ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، محذرة من "العواقب الكارثية للسماح لجرائم تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".

منظمة العفو الدولية أنياس كالامار الاحتلال الاسرائيلي نظام الفصل العنصري الأراضي الفلسطينية المحتلة

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