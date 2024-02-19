وكيل الشيوخ: الإنفاق على تطوير منظومة النقل لم يكن عبثًا.. ولكن وفق استراتيجية

قال وكيل مجلس الشيوخ ، بهاء أبو شقة إن الإنفاق على تطوير منظومة النقل لم يكن عبثًا، ولكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، أن منظومة النقل في مصر سواء البري أو البحري أو الشحن الجوي يجب أن نقف عندها مليًا باعتبار أنها تمثل شريان الحياة في أي بلد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستقيم أي تقدم صناعي أو سياحي.

وأكد أن كل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية لا تستقيم إلا إذا كنا أمام منظومة نقل حديثة، وقال ومن هنا كانت الاستراتيجية التي تبناها الرئيس التي تنتهي في 30 يونيو 2024 بما رصد لها من أن تكلف قيمتها 1.5 تريليون جنيه".

واعتبر أبو شقة أن "صفر المونديال" الذي حصلت عليه مصر في عام 2000 كان شاهدًا على حقيقة النقل في أي بلد بري أو بحري أو جوي.

وقال وكيل مجلس الشيوخ إن "المصريين جميعًا وغير المصريين شاهدون، وشهود عدول على الطفرة العالمية في مجال النقل"، مضيفًا "عاصرت هذه المسألة في عملي"، ولفت إلى الوضع السابق الذي شهد تعطل القطارات أو بطئها وكذلك الحال في الطرق.

وأشار إلى عدد من مشروعات الطرق مثل الطريق الشرقي والغربي في الصعيد، وقال "أقطع المسافة لأسيوط في 4 ساعات". كما أشاد بمحطة مترو عدلي منصور "أعظم مشروع نقل في العالم في 2022"، فيما لفت إلى مشروع شبرا الحر "يأخذ ثلث ساعة بالضبط بعدما كان يأخذ ثلاث ساعات".

وأكد أبو شقة على أن "الإنفاق لم يكن عبثا، لكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة،

كل هذا يؤكد أن هذه المنظومة وهذا الطريق وكان منظومة حق".

كما أشار إلى حدوث تطوير شامل للسكة الحديد واستحداث أحدث العربات والتكنولوجيا والمزلقانات والتأمين الكامل للراكب.