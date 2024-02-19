تعليق مثير من مجدي عبد الغني على زيارة الأهلي لـ الزمالك

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي زيارة الخطيب ومجلس الأهلي لحظة وصولهم إلى مقر نادي الزمالك لتهنئة مجلس حسين لبيب على فوزهم بالانتخابات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"زيارة تاريخية".

وكان قد علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء اليوم الاثنين، وتلبية دعوة المجلس الأبيض.



قال أحمد سالم، في مداخلة ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، نرحب بمجلس إدارة الأهلي في زيارته لمقر القلعة البيضاء، وهذا هو الطبيعي في العلاقة بين الناديين.



وأضاف، مجلس إدارة الزمالك كاملا سيكون في استقبال مجلس إدارة الأهلي ظهر الاثنين.