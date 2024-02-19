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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توجيه الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي".

 

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الخطيب خلال زيارته لنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"محمود الخطيب رئيس الأهلي :أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، لوضع مصلحة مصر في المقدمة:".

وشهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لفتة إنسانية رائعة، حيث تم تخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق، وعدم الجلوس عليه، بل وضعت باقة من الورد كتكريم له.

 

 

وظهر محمود الخطيب  رئيس النادي الأهلي جالسًا بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بينما ترك الكرسي الموجود على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب الراحل فاروق، وتم وضع باقة من الورد عليه تكريمًا لذكراه.

 

وظهر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، في الكرسي الثالث بعد كرسي الراحل العامري فاروق.

ووصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة في زيارة تاريخية، تعزز من روابط الأخوة والتقارب بين الناديين الكبيرين، وتؤكد على دورهما كقطبين رئيسيين في كرة القدم

 

 

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