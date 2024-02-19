قرار عاجل ضد 5 أشخاص سرقوا أسلاك نحاس بالإكراه في القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء بالقاهرة.



البداية..

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.