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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

صدى البلد

انتدبت نيابة الموسكي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل مخزن أسفل عقار سكني بمنطقة الموسكي، دون وقوع خسائر بشرية.

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البداية..
 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل مخزن أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها والسيطرة عليها، وتمت عملية الإخماد دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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هبة قطب ..

من ناحية أخري تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بالتعدي على سيدة بالسب والشتم وتهشيم سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف. 

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة لبيان حقيقتها كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول سبب الخلاف بين الدكتورة هبة قطب والسيدة مقدمة البلاغ. 

وحددت النيابة  جلسة لسماع أقوال مقدمة البلاغ في اتهامها للدكتورة هبة قطب بالتعدي عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات في سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف. 

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