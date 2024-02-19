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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة إلى شمال سيناء الجمعة القادمة

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (12 – 13 شعبان1445هـ)، الموافق(22- 23/2/2024م).

 

وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " تحويل القبلة دروس وعبر "، وذلك على النحو التالي:

حملة النظافة بالمساجد

وفي إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ ، انطلقت صباح اليوم الاثنين 19/ 2/ 2024م حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية.

وأكد الجميع أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون.

ويقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.

قافلة دعوية الأزهر الأوقاف دار الإفتاء علماء الازهر

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