أقوى موبايل شبابي من أوبو Oppo بسعر مناسب جدًا

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة على هاتف مميز يضم إمكانات كبير مثل الكاميرا والبطارية والمعالج إلى جانب السعر المناسب، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ويعد هاتف Oppo A38 من شركة أوبو هو أنسب اختيار للشباب ومحبي هواتف الفئة المتوسطة نظرًا لتصميمه الأنيق، وإمكاناته الكبير مع سعر يتلاءم مع القدرات لشرائية لدى أغلب الشباب.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A38

وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.

ويقدم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل،، مع كاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية الاتصالات 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد.

سعر هاتف أوبو Oppo A38

ويبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و 175 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .