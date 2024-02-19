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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية الحصول على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس

تمويل
تمويل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن التسهيلات التي يقدمها بنك ناصر، للمساندة بدفع المصروفات الخاصة بالجامعات والمدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

  • الرقم التأميني لطالب التمويل
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • إيصال مرفق حديث
  • بيان مفردات الدخل
  •  طلب الحصول على التمويل

تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر


برنامج تمويل المصروفات المدرسية والجامعية من بنك ناصر، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وتصل قيمة تمويل المصروفات المدرسية إلى 50 ألف كحد أقصى، بسعر عائد يبلغ 8.5% سنويًا.

 

قرض مصروفات الجامعات والمدارس من بنك مصر
 

  • تتراوح نسبة الفائدة من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص و من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص.
  • تصل قيمة المصاريف الإدارية بقرض بنك مصر إلى 1% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض
  • تصل قيمة القرض إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى
  • بفترة سداد يصل إلى 8 سنوات
  • يجب أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض
  • ويكون الدخل الشهري حوالي 1000 جنيه
     
نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس


نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

تمويل المصروفات المدرسية تسدد على 10 أشهر ويتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة القسط الشهرى.


شروط التقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

 

  • تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك.
  • الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية لأصحاب المعاشات، تحويل المعاش على البنك.
  • تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.
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