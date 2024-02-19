8 لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة بلدية المحلة بالدوري

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدى بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية.



وسيغيب الثنائي ميدو جابر الحاصل على الإنذار الثالث خلال المباراة الأخيرة أمام الجونة، والتي شهدت كذلك حصول زميله صلاح محسن على الإنذار الثاني والكارت الأحمر الذي استوجب إيقافه لمباراة واحدة.



أما عن قائمة الإصابات فقد ضمت اسلام عطية المصاب بشد في العضلة الضامة، وزميله حسن علي الذي يعاني من كدمة بالركبة، وايزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاته المصاب بشرخ في عظام اصبع اليد، فيما يدخل مدافع الفريق محمد دبش المرحلة الأخيرة من مراحل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في أربطة الركبة، بينما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من الكابتن وائل رأفت المعد البدني للفريق.