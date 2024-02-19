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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: مئات الإسرائيليين يتظاهرون في القدس بشأن صفقة الرهائن مع حماس

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

تظاهر المئات من الناشطين الإسرائيليين في وسط مدينة القدس المحتلة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بصفقة رهائن فورية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

https://x.com/ShehabAgency/status/1759666400879157494?s=20

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو من الحدث متظاهرين يحملون مشاعل مضاءة وبعضهم يتم احتجازهم من قبل الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وسار الكثيرون من المحتجين من الكنيست إلى الساحة المركزية في القدس المحتلة.

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي بيان فوري بشأن الاعتقالات أو العصيان في الاحتجاج وبحسب موقع واي نت، قام بعض المتظاهرين بتفجير قنبلة دخان.

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