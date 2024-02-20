عاجل.. غارات أمريكية وبريطانية على مزرعة في محافظة الحديدة بـ اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا شنا غارات جوية استهدفت مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحيى بمحافظة الحديدة في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا غارة جوية استهدفت منطقة الجبانة وسط مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، الإثنين، شن عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما سفينتين تابعين للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيي سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.

وأوضح سريع أن السفينتين هما "سي تشامبيون" والأخرى "نافيس فورتونا"، لافتا إلى أن عملية الاستهداف كانت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانتِ الإصابات دقيقة ومباشرة.