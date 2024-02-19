أمريكا تنشر تفاصيل استهداف الحوثيين سفينة بضائع بريطانية بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه بين الساعة 9:30 والساعة 10:45 مساءً، أمس الأحد، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن والمدعومين من إيران، باتجاه سفينة MV Rubymar في البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية في بيانها المنشور على صفحتها على منصة إكس، فإن ناقلة بضائع المستهدفة مملوكة لـ بريطانيا وترفع علم بليز.

أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصواريخ أصاب السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار.

أشارت القيادة إلى أن السفينة أصدرت نداء استغاثة واستجابت سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي في البحر الأحمر مع سفينة تجارية أخرى للنداء لمساعدة طاقم السفينة MV Rubymar.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أنه تم نقل طاقم ناقلة البضائع إلى ميناء قريب بواسطة السفينة التجارية.