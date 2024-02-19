عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تنشر تفاصيل استهداف الحوثيين سفينة بضائع بريطانية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه بين الساعة 9:30 والساعة 10:45 مساءً، أمس الأحد، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن والمدعومين من إيران، باتجاه سفينة MV Rubymar في البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية في بيانها المنشور على صفحتها على منصة إكس، فإن ناقلة بضائع المستهدفة مملوكة لـ بريطانيا وترفع علم بليز. 

أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصواريخ أصاب السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار. 

أشارت القيادة إلى أن السفينة أصدرت نداء استغاثة واستجابت سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي في البحر الأحمر مع سفينة تجارية أخرى للنداء لمساعدة طاقم السفينة MV Rubymar. 

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أنه تم نقل طاقم ناقلة البضائع إلى ميناء قريب بواسطة السفينة التجارية.

لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

الحوثيون يؤكدون وقوع أضرار كارثية بالسفينة البريطانية المستهدفة في البحر الأحمر

القيادة المركزية الأمريكية البحر الأحمر ايران اليمن مليشيات الحوثى بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

الحوثيون يؤكدون وقوع أضرار كارثية بالسفينة البريطانية المستهدفة في البحر الأحمر

اليونان تقود عملية الدرع الأوروبية في البحر الأحمر.. فيديو

بعد إطلاقها .. الاتحاد الأوروبي يكشف حدود عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يطلق مهمته البحرية في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ